Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичи проголосуют за мероприятия ко Дню города. Отдать голос можно на портале "Активный гражданин", сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
По ее словам, жители столицы смогут выбрать события, которые состоятся в рамках празднования Дня города в столице. При этом каждый может отдать голос за несколько вариантов.
Среди мероприятий – активности для детей, концерты и театрализованные шоу, а также проекты с участием благотворительных организаций.
Ранее Сергей Собянин напомнил, что День города отметят в столице 10 и 11 сентября. В этом году Москве исполняется 875 лет. По словам мэра, формат празднований будет определен позже с учетом эпидемиологической ситуации.
В прошлом году Москва отметила свое 874-летие, праздник состоялся 11 и 12 сентября. Мероприятия прошли во всех округах столицы. В городе по случаю праздника функционировали свыше 30 фестивальных праздничных площадок с торговлей и общепитом. Специальную программу ко Дню города предложили столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры.
День города в Москве отпразднуют 10 и 11 сентября
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