"Это наш город": москвичам предложили выбрать самые красивые фонтаны в городе

Москвичам предложили выбрать самые красивые фонтаны в городе. Голосование началось на сайте "Активный гражданин".

Всего предложено 24 варианта. По правилам, выбрать разрешено пять. Среди номинантов – три фонтана на ВДНХ, водные комплексы парка Горького и на Поклонной горе.