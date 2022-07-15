Сотрудники Челябинского зоопарка сняли кадры с рысенком. "Как достать родителей? Вредные советы для ваших детей от нашего рысенка", – говорится в подписи к выложенному в Сеть ролику.. Взрослые рыси терпеливо сносят проказы своего детеныша.

Этот вид кошек занесен в Красную книгу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.