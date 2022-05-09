Угощали солдатской кашей и пели песни военных лет в парках Москвы 9 мая

Солдатская каша, песни военных лет и даже мировой рекорд – так День Победы отметили в столичных парках. Помимо угощений и концертов там также можно было увидеть легендарные боевые машины, которые прошли войну.

Например, в Парке Горького развернулась масштабная экспозиция подлинной военной техники времен Великой Отечественной войны. Главный экспонат – легкий танк Т-26, прошедший четыре войны и участвовавший в параде на Красной площади в 1945-м году.

А на ВДНХ по случаю праздника развернули гигантскую георгиевскую ленту. Ее длина составила 366 метров, а ширина – 7 метров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

