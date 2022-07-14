Все городские службы приведены в режим готовности из-за непогоды в Москве

Все городские службы перевели в режим готовности из-за непогоды в Москве.

В Москве начался сильный ветер, в некоторых районах прошли ливни. Кроме того, столичных рестораторов попросили закрыть летние веранды.

При этом такая погода сохранится до конца четверга, 14 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.