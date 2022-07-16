В Подмосковье из дренажного колодца достали лосенка. Спасателей вызвал мужчина, который собирал грибы недалеко от этого места.

Сначала он услышал звериный крик. Подойдя ближе, увидел лосиху, которая топталась рядом с открытым колодцем, а из него доносился писк детеныша.

На место прибыли спасатели "Мособлпожспас". С помощью буксировочного троса они достали малыша. Все это время его мама находилась рядом, а когда лосенка вытащили, увела его в лес. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

