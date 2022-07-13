На МКАД заметили черного барана. Животное решило выбрать для передвижения левую полосу, где скорость движения максимальная.

Баран бежал по дороге в своем темпе, грамотно перестраиваясь правее.

Также на МКАД автомобилисты заметили уток. Уточняется, что из-за передвигающихся по дороге птиц образовался затор.



Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Ранее в Северном Бутове спасли трех маленьких утят, упавших в коллектор. Семейство пернатых переходило дорогу, но на пути оказалась решетка водостока. Мать-утка и шестеро птенцов смогли преодолеть препятствие, а трое малышей провалились.

Писк из-под земли услышали прохожие – они вызвали спасателей. Специалисты спустились в коллектор и достали птенцов.

