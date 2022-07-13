Жители многоэтажки в Люберцах развернули спасательную операцию ради соседского кота

Жители многоэтажки в Люберцах развернули целую спасательную операцию ради соседского кота. Животное, видимо, вышло гулять на подоконник, но окно на 15 этаже захлопнулось. Кот сидел на подоконнике, не шелохнувшись.

А снизу люди развернули одеяла и простыни, чтобы подстраховать зверя в случае падения. Их помощь в итоге не потребовалась. Владелица кота вернулась домой и впустила его обратно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.