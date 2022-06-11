Река Очаковка на западе Москвы окрасилась в белый цвет

Экологи взяли пробы воды из реки Очаковки на западе Москвы. Она окрасилась в белый цвет. Причину предстоит выяснить.

Пока известно, что растения и животные, которые обитают в районе этой речки, не пострадали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.