"Жизнь в большом городе": летняя подработка

Число самозанятых в Москве превысило 1 миллион человек. Именно летом москвичи активнее всего ищут подработку.

Какие варианты для этого существуют в столице? Сколько при этом можно заработать? И как город помогает жителям с трудоустройством? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".