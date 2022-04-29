"Москва с точки зрения": буддист

Жизнь буддиста, в том числе и москвича, – это попытка выбраться из череды перерождений. Для последователей учения Будды город – это иллюзия, скопление атомов, которые случайным образом собрались, а затем случайным образом распадутся. Город – это духи, живущие в воздухе и под землей, и люди, которые ходят, не замечая этого тонкого мира.

Где в Москве самые важные буддийские места? Зачем нужно отпускать рыб и спасать червяков? Какие продукты портят жизнь и здоровье россиян? И можно ли выбраться из череды перерождений в мегаполисе?