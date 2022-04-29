Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 42,9%

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ составляет 42,9%, снизившись на 0,8%, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Неделей ранее данный показатель был равен 43,7%.

Уточняется, что вакцинацию первым компонентом выполнили уже 90 615 189 раз. Полностью вакцинировались граждане 86 706 195 раз.

Ранее сообщалось, что в России за сутки госпитализировали 2 558 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 1,5% меньше показателя предыдущего дня.

Число госпитализаций снизилось в 39 регионах РФ, выросло – в 41.

За последние 24 часа болезнь переборол 11 041 человек. Всего число вылечившихся в стране возросло до 17 528 963.