Роспотребнадзор отменил норматив по охвату населения COVID-тестированием

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Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на коронавирус, составлявший не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в неделю. Постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести изменение [в пункт] 2.5 "Обеспечить проведение исследований для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", – говорится в заявлении.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков назвал фактор, который может продлить пандемию COVID-19.

По мнению вирусолога, к этому может привести наличие большого количества людей, никогда не болевших коронавирусом. Их заражение может заставить вирус мутировать. Однако, по словам специалиста, иммунную систему можно натренировать, регулярно проходя вакцинацию.