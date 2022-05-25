В Москве открылся виртуальный завод по производству меда

В экоцентре "Пчеловодство" открылся виртуальный завод по производству меда. Специалисты Мосприроды подготовили экскурсию в виртуальной реальности.

Благодаря специальным очкам гости экоцентра перенесутся на цветочную поляну, а после – на пчелиный завод, где поучаствуют в откачке и розливе меда.

Пока посетители проходят задания на меткость и ловкость, им расскажут о тонкостях ремесла пчеловода. Одна игра занимает 15–20 минут. Принять участие в ней могут дети от семи лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.