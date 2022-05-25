Частные и федеральные клиники смогут перевести справки о болезни ребенка в цифровой вид

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Частные и федеральные клиники смогут присоединиться к городскому проекту и начать автоматически передавать в школы и детские сады справки о временной нетрудоспособности ребенка, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что уже год справки после болезни ребенка оформляются в городских поликлиниках в цифровом виде и автоматически передаются в систему "ЕМИАС.Школа". Учителя сразу видят в электронном журнале информацию о периоде освобождения ребенка от занятий.

"Только за 2021 год это освободило москвичей от сбора 2,5 миллиона лишних бумажных справок. Мы продолжаем развитие сервиса – теперь приглашаем к участию в проекте частные и федеральные клиники. Это поможет избавить родителей от необходимости передавать в школу или детский сад бумажные справки после посещения таких медорганизаций, упростить передачу информации в образовательные учреждения и исключить вероятность случайной утраты справок", – подчеркнула заммэра.

Прием заявок на подключение к проекту уже открыт. Принять участие в нем могут любые лицензированные медорганизации. Их перечень появится на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Для участия в проекте частным и федеральным клиникам нужна действующая лицензия на проведение медицинской деятельности. Также необходимо пройти процедуру подключения к ЕМИАС для передачи данных в систему. По регламенту информация о справках должна передаваться в течение 24 часов.

Информация о справках формы 095/у, выданных в городских, а также частных и федеральных клиниках, подключенных к ЕМИАС, будет доступна москвичам в электронной медкарте ребенка в разделе "Справки" на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Ранее сообщалось, что в 10 городских стационарах начали использовать цифровую систему оценки состояния пациентов. По словам Раковой, сервис позволяет оперативно определять степень тяжести поступающих больных. В этом году систему планируют распространить в приемные отделения всех взрослых городских стационаров.

