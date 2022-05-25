Частные и федеральные клиники смогут перевести справки о болезни ребенка в цифровой вид

07:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Частные и федеральные клиники смогут присоединиться к городскому проекту и начать автоматически передавать в школы и детские сады справки о временной нетрудоспособности ребенка, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что уже год справки после болезни ребенка оформляются в городских поликлиниках в цифровом виде и автоматически передаются в систему "ЕМИАС.Школа". Учителя сразу видят в электронном журнале информацию о периоде освобождения ребенка от занятий.
"Только за 2021 год это освободило москвичей от сбора 2,5 миллиона лишних бумажных справок. Мы продолжаем развитие сервиса – теперь приглашаем к участию в проекте частные и федеральные клиники. Это поможет избавить родителей от необходимости передавать в школу или детский сад бумажные справки после посещения таких медорганизаций, упростить передачу информации в образовательные учреждения и исключить вероятность случайной утраты справок", – подчеркнула заммэра.
Прием заявок на подключение к проекту уже открыт. Принять участие в нем могут любые лицензированные медорганизации. Их перечень появится на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Для участия в проекте частным и федеральным клиникам нужна действующая лицензия на проведение медицинской деятельности. Также необходимо пройти процедуру подключения к ЕМИАС для передачи данных в систему. По регламенту информация о справках должна передаваться в течение 24 часов.
Информация о справках формы 095/у, выданных в городских, а также частных и федеральных клиниках, подключенных к ЕМИАС, будет доступна москвичам в электронной медкарте ребенка в разделе "Справки" на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Ранее сообщалось, что в 10 городских стационарах начали использовать цифровую систему оценки состояния пациентов. По словам Раковой, сервис позволяет оперативно определять степень тяжести поступающих больных. В этом году систему планируют распространить в приемные отделения всех взрослых городских стационаров.
"Это наш город": москвичи совершили онлайн-запись к врачу 400 млн раз
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: