"Жизнь в большом городе": "Здоровая Москва"

Проверить здоровье во время прогулки в парке – для москвичей это уже привычное дело. В столице вновь заработали павильоны "Здоровая Москва". В этом году особое внимание уделят диспансеризации москвичей, переболевших ковидом.

Как проходит скрининг в павильонах? Какие обследования доступны москвичам? Как город следит за здоровьем своих жителей? И как в медицинской сфере работает программа импортозамещения? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".