Очереди образовались при входе в Московский зоопарк

При входе в Московский зоопарк образовалась большая очередь. Пик посещаемости приходится на выходные. Очереди образовались как к кассам, так и к специальным терминалам.

Множество людей скапливается и возле центрального входа в зоопарк, однако волонтеры советуют жителям и гостям города пользоваться входом со стороны Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

