Кинолог посоветовал использовать воск для защиты лап собак от горячего асфальта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что специальные воск, вазелин или крем помогут защитить лапы собаки от ожогов из-за прогулок по горячему асфальту. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Он отметил, что лучше использовать воск для создания защитной пленки.
"После прогулки проверьте состояние подушечек лап, промойте их прохладной водой и смажьте увлажняющим кремом. Защитить собаку от контакта с раскаленным асфальтом также поможет обувь. Выбирайте облегченные модели, которые не будут доставлять дискомфорт собаке", – рассказал эксперт.
По его словам, существует несколько симптомов ожога лап: собака часто облизывает подушечки лап, питомец начал прихрамывать или поджимать лапы при ходьбе, подушечки лап воспалились и припухли, на лапах появились волдыри или язвы, на ощупь они горячие и пульсируют.
"Если вы подозреваете, что собака получила ожог лап, аккуратно промойте их прохладной водой, посушите. Приложить холод к месту ожога, а затем нанесите любое средство, которое используется для увлажнения и лечения различных повреждений кожи – например, пантенол", – пояснил кинолог.
Голубев добавил, что затем нужно наложить стерильную повязку и обратиться к ветеринару.
Ранее кинолог рассказал, как защитить собаку от клещей. Так, по словам эксперта, следует купить комбинезон или жилетку, которые обработаны необходимым веществом.
Помимо этого, на сегодняшний день большинство хозяев выбирают специальные таблетки. Однако, как уточнил кинолог, в этом случае необходимо проконсультироваться с ветеринаром, чтобы не допустить у питомца аллергии.
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