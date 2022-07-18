"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 19 июля

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 19 июля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем установится на отметке 21 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

