Один человек пострадал при пожаре в здании автосервиса в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При пожаре в здании автосервиса в ТиНАО пострадал один человек. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Пожар произошел в поселении Филимонковском, поселке Марьино, по улице Кнутовской, владение 1. Возгорание началось в здании автосервиса, горело оборудование и обшивка стен.

Собеседник агентства добавил, что сейчас пожар на площади 100 квадратных метров уже потушен.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в центре Москвы в доме, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков. Уточнялось, что возгорание произошло в доме 15 по улице Спиридоновке.

На место происшествия выезжали пожарные, они занялись ликвидацией открытого горения на одном из балконов на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

