Россия не будет оторвана от всего мира из-за санкций – Путин

Россия не будет оторвана от всего мира из-за санкций. Об этом заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что РФ намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать развитие. При этом глава государства оценил проекты, которые курирует "Ростех". Они показали скромные результаты, в том числе по развитию 5G.

В связи с этим президент заявил, что ставка на госкомпании не всегда обеспечивает нужный результат. А потому в высокотехнологичные отрасли нужно привлекать бизнес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.