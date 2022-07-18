В Кремле заявили об отсутствии четких временных рамок СВО

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Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР закончится, когда все ее цели будут достигнуты, однако каких-то определенных временных рамок нет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все еще цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное – эффективность выполнения этой операции", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Пескова, российские военные работают достаточно аккуратно, чтобы избежать повреждений гражданской инфраструктуры. При этом они используют высокоточное оружие.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты независимо от поставок Киеву оружия западными странами. В их числе политик назвал обеспечение защиты людей от геноцида со стороны властей Украины, демилитаризацию и денацификацию украинской территории, а также ее нейтральный статус.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

