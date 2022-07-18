Песков оценил возможности сотрудничества между Россией и Ираном

Фото: ТАСС/Iranian Presidency via ZUMA Press Wire

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Иран и Россия могут минимизировать последствия санкций за счет сотрудничества, передает ТАСС.

"…я думаю, что у нас есть возможность выстроить двустороннее сотрудничество, которое позволит нам минимизировать ущерб от этих двусторонних санкций", – рассказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва дорожит двусторонними отношениями с Тегераном.

"Иран – это наш друг и партнер. И, действительно, мы очень дорожим нашими отношениями и придаем им большое значение", – заявил пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, в будущем Российская Федерация и Иран отойдут от практики использования доллара во взаимных расчетах.

Ранее представитель Кремля заявил, что санкции в отношении России и Ирана являются платой за суверенитет. Он отметил, что страны уже привыкли к всевозможным ограничениям.