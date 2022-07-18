Песков назвал санкции ценой России и Ирана за суверенитет

Фото: kremlin.ru
Санкции – это та цена, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана, фрагмент которого показал вышел на телеканале "Россия 24".
Песков подчеркнул, что Тегеран и Москва уже привыкли к санкциям. Он напомнил, что против РФ вводили ограничения в самых различных областях еще со времен Советского Союза. По его словам, общее количество этих санкций измеряется тысячами.
"Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет. У нас в России есть пословица: говорят, что все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче", – сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин отправится с визитом в Иран 19 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в Тегеране состоится трехсторонний саммит Путина с лидером Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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