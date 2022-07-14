"Это наш город": москвичи выберут лучший пункт проката

Москвичи выберут лучший пункт проката в столичных парках. Голосование стартовало на сайте "Активный гражданин".

В списке для голосования – ВДНХ, Парк Горького, Измайловский парк, Сокольники и многие другие площадки. В 2022 году они предложили прокатов роликов, электросамокатов, велосипедов и других видов транспорта.