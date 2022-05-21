Паралимпийцы провели мастер-классы для раненых в спецоперации на Украине

Спортсмены-паралимпийцы устроили показательные выступления в реабилитационном центре на базе военного клинического госпиталя имени Вишневского.

Победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы приехали к военнослужащим, которые получили ранения во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации в Донбассе. Спортсмены провели мастер-классы в разных видах спорта, чтобы на собственном примере показать, как спорт помогает в реабилитации.

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