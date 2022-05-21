Около 1,3 тыс велосипедистов принимают участие в велогонке "Садовое кольцо"

В столице проходит легендарная велогонка "Садовое кольцо". Такие заезды проводят в Москве уже более 100 лет. Доступны две дистанции протяженностью 47 и 109 километров. В этом году участвуют примерно 1 300 велосипедистов в восьми возрастных категориях.

За последний год это самое масштабное мероприятие, говорят организаторы. Когда велогонка на результат закончится, трассу откроют для всех желающих. Сбор состоится в 12:00 на проспекте Академика Сахарова со стороны улицы Маши Порываевой.

Велопрогулка стартует в 13:00. Если у вас не будет велосипеда, можно воспользоваться городским прокатом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

