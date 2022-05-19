"Жизнь в большом городе": московские инновации

Стране нужны изобретатели и новаторы. Особенно сейчас в условиях санкций.

Как в Москве поддерживают тех, кто развивает науку и создает новые технологии? И какие инновационные проекты меняют жизнь к лучшему? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".