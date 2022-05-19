В столице стартовал новый археологический сезон

Московские археологи открывают новый сезон. В разработке находятся 650 площадок для раскопок. Среди них – Тверской бульвар, Дубининская улица, Брюсов и Орлово-Давыдовский переулки. Специалисты будут сопровождать и работы по благоустройству города.

Предыдущий год для московских археологов был очень удачным. Удалось обнаружить тысячи интересных артефактов.

В этом сезоне на объектах задействуют около 40 археологов и сотрудников лабораторий, а также более 50 штатных землекопов. Волонтеров для таких работ в городе не привлекают. Но ждут студентов на практику.

Одной из самых интересных площадок этого сезона станет Красная площадь, говорят специалисты. В данный момент проходит реставрация памятника Минину и Пожарскому. И там, по словам специалистов, может быть найдена пятая берестяная грамота.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.