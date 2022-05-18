Москва 24: Алексей Емельянов расскажет о начале археологического сезона в столице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

19 мая в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция на тему "Начало археологического сезона 2022 года".

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов расскажет, какие из ранее найденных предметов уже отреставрированы, на каких площадках археологи будут работать в новом сезоне, какие артефакты специалисты ожидают найти.

Смотрите прямую трансляцию 19 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.