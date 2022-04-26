Россия приложит все усилия для защиты своих атлетов – Путин

Россия приложит все усилия для защиты своих атлетов. Спортивные программы и планы страна будет выполнять. Об этом заявил Владимир Путин.

На торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля он вручил олимпийцам государственные награды. Ситуацию с отстранением российских спортсменов от соревнований, в частности паралимпийцев, президент назвал не поддающейся никакой критике.

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