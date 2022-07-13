"Это наш город": на станции метро "Выхино" появится большой пассажирский терминал

Станцию метро "Выхино" ждет масштабная реконструкция. Там появится большой пассажирский терминал – конкорс. Благодаря ему шума от поездов метро и электричек станет меньше.

На крыше терминала сделают зону отдыха с лавочками и детскими площадками. Перейти с железнодорожной станции в метро можно будет всего за две минуты. Основные работы на этом ТПУ должны завершиться в 2025 году.