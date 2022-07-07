"Интервью": Юлия Темникова – о развитии транспорта

Руководитель блока PR и маркетинга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Юлия Темникова рассказала об уже реализованных в столице проектах в сфере транспорта.

Так, она рассказала, что, например, в метрополитене была обновлена вся навигация. По ее словам, навигацию приходится адаптировать под новые реалии.

Подробнее – в программе "Интервью".