Собянин рассказал о благоустройстве Левобережного района Москвы

09 августа, 19:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Проведенная реконструкция Северного речного вокзала, набережных и парка Дружбы улучшила облик активно развивающегося Левобережного района Москвы, заявил Сергей Собянин.
"Одновременно продолжается развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Доступность Левобережного улучшила новая станция метро "Беломорская". Исторический кинотеатр "Нева" после реконструкции стал общественным центром района", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Также Собянин напомнил, что в 2021 году на территории Левобережного была построена одна из крупнейших городских школ на 1 900 учеников.
По его словам, в этом году здесь появится еще одно здание детского сада и школы для первоклассников. Собянин пояснил, что в нем будут предусмотрены отдельные входы для детсадовцев и школьников, спальни, раздевалки, игровые комнаты, буфет и стены-трансформеры, которые позволят расширить игровое пространство.
Ранее Собянин сообщил, что новое здание школы № 158 на Смольной улице в Левобережном районе откроется к 1 сентября. По его словам, окружающая среда и сама школа сделаны по индивидуальному проекту.
Строительство нового здания школы № 158 началось в ноябре 2020 года и завершилось в апреле 2022 года.
Собянин оценил итоги строительства новой школы в районе Левобережный
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