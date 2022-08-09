Собянин оценил итоги строительства новой школы в районе Левобережный

13:43
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Новое здание школы № 158 на Смольной улице в Левобережном районе откроется к 1 сентября, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра итогов строительства объекта.
"Здесь, в Левобережном, построили и запустили буквально в прошлом году прекрасное новое здание школы по индивидуальному проекту. И здесь рядышком в этом году запускается еще одно здание, состоящее из детского сада и школы для первоклашек. Так, чтобы детки, которые идут в детский сад, могли перейти в 1-й класс, адаптироваться к школе и уже потом переходить в большую школу", – сказал мэр.
По его словам, окружающая среда и сама школа сделаны по индивидуальному проекту. Строительство нового здания школы № 158 началось в ноябре 2020 года и завершилось в апреле 2022 года. Финансировалось строительство за счет бюджета Москвы в рамках городской адресной инвестиционной программы.
Четырехэтажное здание рассчитано на 300 дошкольников и 250 учеников начальных классов. Потоки учащихся разделят – для дошкольников и школьников предусмотрены отдельные входы, установлено ограждение с воротами и калиткой. Групповые ячейки дошкольных отделений состоят из игровой комнаты, спальни, буфетной и раздевалки.
В здании обустроили актовый зал, музыкальный зал, библиотеку с читальным залом, помещения для кружков и творческих занятий, а также столовую, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.
Мэр рассказал, что к началу учебного года в столице введут в эксплуатацию 20 образовательных зданий, а до конца года – еще 22. Он напомнил, что с начала года власти уже сдали 22 образовательных здания: школы и детские сады.
"То есть больше 60 зданий детских садов и школ будет сдано в этом году. И в течение ближайших лет – еще порядка 130", – добавил Собянин.
Он сообщил, что перед началом учебного года городские власти проверяют готовность образовательных учреждений – строительную готовность новых объектов, ремонт старых школ, подготовку учителей и материальной базы.
Всего начиная с 2011 года в Москве построили 488 зданий образовательных учреждений. Из общего числа новых детских садов и школ 283 объекта возвели за счет городского бюджета, 205 – за счет инвесторов.
Ранее Собянин поручил ускорить строительство детского сада на улице Лавриненко в районе Некрасовка. Мэр города назвал Некрасовку одним из самых сложных районов с точки зрения обеспечения "объектов соцкультбыта". Он пояснил, что жилье в районе строилось намного быстрее, чем детсады, школы или спортивные объекты. Власти же пытаются исправить эту ситуацию.
Гендиректор ООО "Миланстрой" Багадир Алиев пообещал, что детсад начнет работать в сентябре 2022 года. В настоящее время на объекте ведут работы по устройству фасада, монтажу внутренних инженерных систем и лифтового оборудования. Кроме того, рабочие благоустраивают прилегающую территорию.
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