Улицы Италии превратились в реки из-за мощного шторма

Из-за мощного шторма улицы курортных городов Италии превратились в реки. Из-за разгула стихии машины сносит течением, а потом прибивает к стенам домов в узких проулках.

Ливни обрушились на северные районы Италии после нескольких месяцев аномальной жары и засухи. Дожди и грозы спровоцировали оползни и подтопление многих домов. Эвакуировали около 100 человек. Тем не менее, большая часть территории Италии пока по-прежнему находится под воздействием африканского антициклона, который принес аномальную жару. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

