Новый взрыв произошел на нефтехранилище на Кубе – СМИ

Еще один взрыв произошел на нефтехранилище на Кубе, оно горит уже четвертые сутки. Об этом сообщают местные СМИ.

На помощь кубинским пожарным приехали специалисты из Мексики и Венесуэлы. Но пока огонь потушить не получается. По некоторым данным, пламенем объят уже третий по счету резервуар, объемом 50 тысяч кубометров. Сейчас столб пламени поднимается высоко в небо, а едкий дым отчетливо виден даже за 100 километров.

Пока известно об одном погибшем. При этом 16 числятся пропавшими без вести. 122 человека получили травмы и ожоги различной тяжести, 24 пострадавших остаются в больницах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.