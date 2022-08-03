Водолазы нашли тело женщины, упавшей с Крымского моста в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве водолазы нашли тело женщины, которая упала с Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, прокомментировал источник.

До этого уточнялось, что женщине примерно 30 лет. Собеседник агентства сообщал, что происшествие, предположительно, произошло около полуночи.

Ранее в районе Болотной набережной, дома 3, строения 1, спасатели обнаружили едва держащегося на поверхности воды мужчину. В 5 метрах от берега человек был поднят на катер.

До этого спасатели вытащили из Борисовского пруда тонувшего мужчину. Скрывшегося под водой человека заметили сотрудники поисково-спасательной станции "Борисовская" во время патрулирования. ЧП произошло в 25 метрах от берега.