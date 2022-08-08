Отдыхающие спасли мужчину в шторм в Ялте

В Ялте отдыхающие спасли мужчину в шторм. Тот пошел купаться, когда были многометровые волны. В результате его затянуло под разрушенный пирс. Все произошло на "Золотом пляже".

Отдыхающие быстро выстроились в цепочку и вытащили пострадавшего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

