Тонувшего мужчину спасли на Терлецких прудах в Москве

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Московские спасатели достали из воды пловца, тонувшего на Терлецких прудах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что инцидент произошел днем воскресенья, 31 июля, на Восточном пруду.

"Спасатели тут же направили свой катер в сторону скрывшегося под водой пловца. В 25 метрах от берега специалисты Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) подняли с глубины мужчину", – говорится в сообщении.

Молодого человека оперативно доставили на поисково-спасательную станцию "Терлецкая", где ему была оказана первую помощь. Он отказался от госпитализации и был отпущен домой в сопровождении старшего брата после профилактической беседы.

Ранее сообщалось, что московские спасатели вытащили из Большого Садового пруда на севере столицы тонущего мужчину. По словам пострадавшего, во время купания в запрещенном месте у него свело мышцы ног.