Директор ЦРУ признался в появлении седины из-за переговоров с русскими

Фото: Zuma/ТАСС

Директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что фотографии Владимира Путина в Иране напомнили ему о седых волосах, которые появились после переговоров с русскими. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента Путина и верховного лидера Ирана (Али Хаменеи. – Прим. ред). Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы", – признался Бернс.

Он также выразил мнение, что власти РФ хотят получить влияние в соседних странах и "восстановить Россию в качестве великой силы", однако не верят в то, что это "можно сделать это без контроля над Украиной".

19 июля Путин посетил Тегеран. Там российский лидер провел серию встреч с иранскими властями и трехсторонние переговоры с участием Турции. С каждым из лидеров стран были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.

