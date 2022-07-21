Директор ЦРУ назвал Путина "слишком здоровым"

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Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Владимир Путин слишком здоров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Много ходит слухов о здоровье президента [России] <...>. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров", – сказал Бернс в ходе выступления на мероприятии Аспенского форума.

По словам главы ЦРУ, эта информация является неформальной оценкой американской разведки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о якобы плохом здоровье российского лидера. Он пояснил, что Путин ежедневно появляется на публике.

Министр иностранных дел России добавил, что распускание слухов останется на совести тех, кто это делает вопреки "повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит".