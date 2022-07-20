Путин объяснил свой кашель при выступлении на форуме

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Владимир Путин объяснил свой кашель во время выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени" длительным пребыванием под кондиционером.

В начале реплики российский лидер немного закашлялся. Позже он объяснил, что во время его визита в Тегеран, состоявшегося накануне, температура воздуха составляла 38 градусов. Из-за этого в помещениях работал кондиционер.

"Кондишн" там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения", – сказал Путин.

Ранее президент РФ посетил Тегеран для серии встреч с иранскими властями и трехсторонних переговоров с участием Турции. На переговорах с каждым из лидеров стран были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.

На трехсторонней встрече в Тегеране президент РФ заявил о деструктивной линии Запада в Сирии. Он отметил, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. По мнению российского лидера, во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами.

