Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Путина

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время разговора с Владимиром Путиным у российского лидера был очень бодрый голос, никаких проблем со здоровьем у него нет.

"Хочу вас огорчить: я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству", – сообщил Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также назвал чушью информацию о том, что Путин якобы ищет себе замену, и рекомендовал другим странам не распространять слухи, иначе "будет очень потом неловко и неудобно отмазываться".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также опроверг слухи о плохом здоровье Владимира Путина. Он пояснил, что Путин ежедневно появляется на публике.

По его словам, распускание слухов останется на совести тех, кто это делает вопреки "повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит".

