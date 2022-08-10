Несколько улиц перекроют в столице 14 августа из-за "Большого Московского Триатлона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Несколько улиц перекроют в столице 14 августа в связи с проведением мероприятия "Большой Московский Триатлон", сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Ограничения будут действовать с 07:00 до 13:45. В частности, полностью перекроют Крылатскую улицу от дома 15, строения 1, до улицы Нижние Мневники.

Также проехать нельзя будет по Северо-Западной хорде и улице Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской. Ограничат местный проезд от дома 2А по Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала.

Кроме того, перекроют съезд на Северо-Западную хорду с Островной улицы.

Ранее стало известно, что движение для транспорта на нескольких столичных улицах будет круглосуточно закрыто до конца августа из-за работ по замене асфальта. Ограничения затронут Большой Власьевский, Малый Власьевский и Глазовский переулки, переулок Сивцев Вражек и ряд других улиц.

