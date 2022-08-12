"Интервью": Андрей Бочкарев – о развитии строительной отрасли столицы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, как будет развиваться строительная отрасль столицы в ближайшие годы, и что на нее будет влиять.

Как возводятся строительные объекты в условиях санкций? И какие знаковые сооружения будут построены в этом году? Подробнее – в программе "Интервью".