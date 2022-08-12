Несколько улиц в Москве перекроют 14 августа из-за киносъемок

17:41
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Некоторые столичные улицы перекроют 14 августа из-за киносъемок. Об этом Дептранс Москвы сообщил в своем телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что в этот день с 09:00 до 21:00 будет перекрыт участок Большой Академической улицы (от дома № 28 до дома № 30). Возможно краткосрочное перекрытие движения транспортных средств (не более 20 минут) с пропуском спецтранспорта.
Также 14 августа с 07:30 до 14:30 перекроют участок Большого Спасоглинищевского переулка (от дома № 4 до дома № 12) с пропуском спецтранспорта, жителей и собственников.
Этот же участок вновь перекроют в период с 17:00 до 19:30 – краткосрочное перекрытие движения ТС (до 10 минут) с пропуском спецтранспорта, жителей и собственников.
Ранее стало известно, что движение на улицах Москвы ограничат 14 августа из-за "Большого Московского Триатлона".
В Дептрасе сообщили, что движение для транспорта ограничат с 07:00 и до окончания мероприятия на улицах Крылатской и Нижние Мневники, а также в боковом проезде Крылатской улицы и на съезде на Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе.
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