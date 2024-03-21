Режиссер Алексей Учитель рассказал, почему был против съемок дочери в "Слове пацана"

Режиссер Алексей Учитель был против того, чтобы его дочь Анна Пересильд снималась в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Одной из главных причин этого было большое количество жестоких сцен в картине.

Кроме того, мама девочки актриса Юлия Пересильд тоже была против. Однако родителям юной артистки удалось прийти к общему пониманию с режиссером сериала Жорой Крыжовниковым.

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