Собянин: построенное по реновации жилье энергоэффективнее и экологичнее

Построенное по реновации жилье энергоэффективнее и экологичнее. Об этом сообщил Сергей Собянин журналистам ТАСС.

Мэр отметил, что на отопление новых домов уходит меньше теплоэнергии, а жители при этом экономят на коммунальных услугах. Также Собянин указал на то, что в сносимых пятиэтажках вентиляция и материалы уже приходят в негодность. Благодаря реновации старое жилье заменят на новое. В программу включено более 5 тысяч домов.

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