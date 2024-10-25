Собянин: в Москве внедрят электронные удостоверения для иностранцев

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Электронные удостоверения иностранных граждан, за счет которых можно будет проверить актуальную информацию о них, начнут выдаваться в Москве с 2025 года, рассказал в беседе с ТАСС Сергей Собянин.

Данный эксперимент будет проведен на основании Федерального закона, отметил мэр.

"В электронное удостоверение иностранного гражданина будет закачана вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее. Соответственно, у полиции, когда она проводит рейды, есть соответствующее считывающее устройство, на котором можно проверить эти данные", – рассказал он.

Кроме того, с 2025 года в рамках того же эксперимента на Московском авиационном узле планируется ввести биометрический контроль. Он будет действовать в отношении тех иностранцев, которые прибывают на территорию России без въездной визы.

По мнению Собянина, наличие базы биометрических данных, в которую будет включена информация о всех приезжающих в страну гражданах, позволит вывести раскрываемость преступлений на новый уровень.

Вместе с тем в сентябре в России началась работа над созданием реестра иностранцев, которые находятся в стране незаконно. После внесения в него они не смогут управлять транспортом, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, а также записывать детей в детские сады и школы.

